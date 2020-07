Nhà thiết kế tài năng gốc Việt

Say I Do là chương trình kể về hành trình của các cặp đôi phải vượt qua những thử thách để đến được với nhau qua một lễ đính hôn, lễ cưới bất ngờ do chính tay 3 chuyên gia thiết kế nội thất, ẩm thực và thời trang thực hiện. Thái Nguyễn phụ trách khâu thiết kế những bộ áo cưới cho các cặp đôi trong chương trình.

Trước đó, Thái Nguyễn còn tham gia nhiều chương trình truyền hình khác, điển hình là Launch My Line trên kênh Bravo TV, trong đó những ứng viên tham gia cạnh tranh với nhau để có cơ hội mở thương hiệu thời trang riêng. Thái Nguyễn vượt qua nhiều vòng đấu và dừng bước ở chung kết. Anh còn là giám khảo trong chương trình tranh tài The World’s Best của Đài CBS.