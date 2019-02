Nhà Trắng bán đồng xu kỷ niệm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

Theo Đài CBS, cửa hàng quà lưu niệm của Nhà Trắng vừa giới thiệu đồng xu kỷ niệm cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam.

Mỗi đồng xu được bán giá 100 USD (2,3 triệu đồng) và phiên bản này chỉ có 1.000 đồng xu, với dòng chữ “New Avenue Towards Peace” (tạm dịch: Đại lộ mới hướng đến hòa bình) trên một mặt.

Mặt còn lại mang dòng chữ "Peace Talks Vietnam 2019" (tạm dịch: Đối thoại hòa bình Việt Nam 2019) và “A Turning Point — Working Towards Complete Denuclearization of the Korean Peninsula” (tạm dịch: Thời điểm chuyển biến – Hành động hướng đến giải giới hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên).

Bên cạnh tên của Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim, đồng xu còn có tên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, dù đến nay chưa có thông tin gì về việc ông tham gia hội nghị thượng đỉnh lần 2.

Đến nay, Nhà Trắng rất ít hé lộ chi tiết về việc Tổng thống Trump chuẩn bị gì cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 cũng như mục tiêu của ông.

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway chỉ nói nhà lãnh đạo muốn có tiến triển hướng đến giải giới hạt nhân ở Triều Tiên “vì lợi ích của tất cả mọi người”.

“Và dĩ nhiên Tổng thống Obama trước đó đã nói với Tổng thống Trump rằng Triều Tiên sẽ là thử thách lớn nhất của ông”, bà Conway nói thêm.