Nhân loại diệt vong vào năm 2040?

Chương trình máy tính The World One do nhóm chuyên gia thuộc Viện Công nghệ Massachusetts phát triển trong thập niên 1970 dự đoán vào năm 2020, điều kiện và chất lượng cuộc sống của con người trên thế giới bắt đầu giảm sút, theo đài ABC.



Dự đoán này được đưa ra dựa vào phân tích xu hướng về tình trạng ô nhiễm, dân số không ngừng gia tăng và cùng những nguồn tài nguyên tự nhiên dần cạn kiệt. “Đến năm 2040, cuộc sống văn minh mà chúng ta biết trên hành tinh này sẽ không còn tồn tại”, theo The World One.

Điều đáng chú ý là chương trình máy tính The World One đưa ra dự đoán vào năm 1973. Một trong số những máy vi tính thuộc hàng lớn nhất thế giới của Úc được dùng để chạy chương trình này. Mới đây, đài ABC (Úc) đăng tải lại bản báo cáo gốc từ The World One.

Dư đoán của The World One cách đây gần 5 thập niên gần như trùng khớp với một số chương trình máy tính khác cũng đã đưa ra cảnh báo về sự sụp đổ của nền văn minh nhân loại trong cùng giai đoạn, bắt đầu kể từ năm 2020 và kết thúc vào năm 2040.

Một chương trình máy tính của Đại học Anglia Ruskin (Anh) hồi năm 2015 đưa ra dự đoán rằng “bất ổn chính trị” xuất phát từ khủng hoảng nguồn lương thực toàn cầu trong vòng 2 thập niên tới. Điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt và biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến nguồn nước và lương thực trở nên khan hiếm.

Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới năm 2018 là 7,6 tỉ người và được dự đoán sẽ tăng lên đến 9 tỉ vào năm 2040. Hồi năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố báo cáo, lưu ý rằng 2020 và 2040 có thể là những năm cột mốc đối với Trái đất xét về mặt nhân khẩu học.

Theo đó, 1/5 dân số tại những quốc gia giàu có trên thế giới sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu vào năm 2020 và đến 2040 thì những người trẻ nhất thuộc thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946 – 1964) sẽ ở độ tuổi 85.

Bên cạnh đó, tuổi thọ có nguy cơ đi xuống do tỷ lệ dân số cao tuổi ngày càng cao, nhưng ngày càng ít lực lượng người trẻ muốn làm công việc chăm người già.