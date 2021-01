Nhật Bản chung tay đáp trả Trung Quốc ở Biển Đông

Trung Quốc cấm vận nhiều cựu quan chức dưới thời ông Trump Cựu ngoại trưởng Mike Pompeo Ảnh: Reuters Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua 21.1 tuyên bố áp đặt lệnh cấm vận đối với 28 cựu quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo vì họ đưa ra những chính sách “điên rồ” chống lại lợi ích của Trung Quốc, theo Reuters. Ngoài ông Pompeo, danh sách cấm vận của Trung Quốc bao gồm cựu Cố vấn thương mại Peter Navarro, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien và cựu Bộ trưởng Y tế Alex Azar. Theo lệnh cấm vận, 28 cựu quan chức Mỹ cùng người thân gia đình sẽ bị cấm nhập cảnh Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macau. Những công ty, tổ chức liên quan đến 28 người này cũng bị cấm làm ăn với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích các cựu quan chức này có những hành động, chính sách “điên rồ” nhằm can dự vấn đề nội bộ, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ hai nước. Bắc Kinh có động thái này khi tân Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.1 tuyên thệ nhậm chức. Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Emily Horne chỉ trích lệnh cấm vận của Trung Quốc là vô ích. Trước đó, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, chính phủ ông Trump đẩy mạnh chính sách cứng rắn chống lại Trung Quốc trong nhiều vấn đề, bao gồm thương mại, an ninh, công nghệ, nguồn gốc của vi rút gây Covid-19 và nhân quyền. Phúc Duy