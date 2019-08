Nhật Bản phản đối hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông

Trả lời câu hỏi của BBC liên quan đến tình hình Biển Đông, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 31.7 cho biết chính phủ nước này tin rằng vấn đề Biển Đông có liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực, và là mối quan ngại chính đáng của cộng đồng quốc tế , bao gồm Nhật Bản.

“Chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông. Nhật Bản nhất quán ủng hộ việc tuân thủ toàn diện luật pháp trên biển và muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực đối với các giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế mà không thông qua việc đe dọa hay sử dụng vũ lực, nhằm giải quyết tranh chấp liên quan đến các vấn đề tại Biển Đông đối với tất cả các nước liên quan”, trang tin Vaaju dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ.

Câu trả lời của phía Tokyo đưa ra trong bối cảnh những diễn biến gần đây trên Biển Đông đánh động sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Việc Trung Quốc ngang nhiên đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 ngang nhiên vào hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã vấp phải sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Hành vi của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Cũng trong ngày 31.7, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 đã ra tuyên bố chung trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình (ở Biển Đông) và nhiều bộ trưởng bày tỏ quan ngại về các hành vi tôn tạo, hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, theo tuyên bố.

“Chúng tôi tái khẳng định việc cần thiết phải tăng cường lòng tin, kiềm chế các hoạt động và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, trong khi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tranh chấp theo khuôn khổ luật quốc tế, trong đó có Công ước luật Biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS)”, tuyên bố kêu gọi.

Ngoại trưởng các nước ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn bộ và hiệu quả bản Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới đạt được Bộ quy tắc ứng xử (COC).

“Chúng tôi hoan nghênh những biện pháp thiết thực nhằm giảm căng thẳng và nguy cơ xảy ra tai nạn, hiểu lầm và tính toán sai lầm. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin và tiến hành các biện pháp tăng cường lòng tin giữa các bên. Và chúng tôi nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982”, theo bản tuyên bố.

Từ ngày 1-3.8, các hội nghị an ninh và ngoại giao giữa ASEAN và các đối tác sẽ tiếp tục diễn ra tại Bangkok. Dự kiến, Biển Đông vẫn sẽ là một trong những tâm điểm quan trọng được bàn luận tại các hội nghị. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng tham dự các phiên họp này.