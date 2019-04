Nhật hoàng tương lai và những điều đầu tiên

Theo quy định của Nhật về các ngày nghỉ lễ, giai đoạn từ ngày 29.4 đến ngày 3 hoặc 6.5 hằng năm là kỳ nghỉ kéo dài của toàn quốc do có nhiều dịp lễ quan trọng liên tiếp và đây được xem là “tuần lễ vàng” cho ngành du lịch, bán lẻ của nước này. Năm nay, “tuần lễ vàng” được kéo dài đến 10 ngày, bắt đầu từ 27.4 để mừng sự kiện Nhật hoàng Akihito thoái vị và thái tử Naruhito lên nối ngôi. Theo tờ The Japan Times, từ cuối tuần trước, người dân khắp nhiều tỉnh thành đổ xô về thủ đô Tokyo để chứng kiến những thời khắc quan trọng của đất nước. Địa điểm thu hút du khách trong lẫn ngoài nước dịp này là khu vực xung quanh hoàng cung. “Tôi muốn đến đây để có được kỷ niệm đáng nhớ trước khi thời đại thay đổi từ Heisei sang Reiwa”, bà Junko Suzuki, 48 tuổi, từ tỉnh Akita, nói với The Japan Times. Trong khi đó, ông Iichi Shimada đến từ Yokohama bày tỏ: “Tôi hy vọng trong thời Reiwa sẽ không xảy ra bất cứ cuộc chiến hay thiên tai nào”.