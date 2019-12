Nhật sắp dỡ bỏ 2 tòa nhà trụ vững sau vụ nổ Hiroshima

Chính quyền tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) gần đây công bố kế hoạch hoạt động cho tài khóa 2022 trong đó có việc dỡ bỏ 2 trong số 3 tòa nhà do chính quyền sở hữu còn sót lại sau vụ nổ bom nguyên tử thời Thế chiến 2.

Theo Kyodo News, hai tòa nhà được xây dựng vào năm 1913 và là nhà xưởng sản xuất trang phục cho quân đội. Hai tòa nhà chỉ cách trung tâm vụ nổ 2,7 km.

Hai tòa nhà được xây bằng bê tông kiên cố với lớp tường bên ngoài bằng gạch đỏ. Một số cửa sổ đã bị hư hại sau vụ nổ.

US Army

Người dân Hiroshima đang kêu gọi chính quyền bảo tồn 2 tòa nhà vì giá trị lịch sử. “Họ có thể sử dụng nơi đó để thúc đẩy lời kêu gọi bãi bỏ vũ khí hạt nhân”, ông Iwao Nakanishi (89 tuổi), sống sót sau vụ thả bom nguyên tử, nêu ý kiến.

Theo đánh giá năm 2017, hai tòa nhà có thể đổ sập nếu xảy ra động đất mạnh hơn cấp độ 6 trong thang đo động đất 7 cấp độ của Nhật Bản.

Ngày 6.8.1945, máy bay ném bom B-29 của Mỹ thả quả bom Little Boy xuống thành phố Hiroshima. Little Boy nặng khoảng 4,4 tấn, đã phát nổ ở độ cao khoảng 580 m so với mặt đất.