Nhóm lao động Việt ở Đài Loan cáo buộc công ty trả đũa sau bãi công

Vào ngày 3.5, hơn 70 lao động nhập cư người Việt bãi công bên ngoài công ty thực phẩm Mỹ Đê ở khu Tịch Chỉ thuộc Tân Bắc, đòi công ty trả tiền làm thêm giờ và hoàn lại những khoản khấu trừ phi lý từ tiền lương tháng của họ, theo hãng tin CNA.

Cuộc bãi công đã thu hút sự chú ý của cơ quan phụ trách lao động Tân Bắc và công ty Mỹ Đê phải ký thỏa thuận, đồng ý đáp ứng những yêu cầu nói trên của nhóm lao động Việt

Tuy nhiên, đến ngày 20.5 có thông tin Mỹ Đê định cho nghỉ việc 5 lao động Việt, trong đó có một số người dẫn đầu cuộc bãi công. Công ty lập luận việc giảm nhân sự là cần thiết vì cuộc bãi công đã gây ra tình trạng giảm đơn hàng và kinh doanh chậm lại.

Một quan chức Tân Bắc cho hay công ty Mỹ Đê đã hỏi 5 lao động bị cho nghỉ việc là có chuyển chỗ làm mới hay định trở về Việt Nam. Vị quan chức cho biết thêm theo sau hành động bị cho là nhằm trả đũa của công ty, nhóm lao động Việt đã nộp đơn khiếu nại lên chính quyền Tân Bắc.

Sau đó, quan chức lao động Tân Bắc Liệu Vũ Huy cho hay cơ quan của ông đã nhận đơn khiếu nại, nhấn mạnh sẽ không cho phép hành vi trả đũa lao động. Ông Liệu còn nói ngay sau khi công ty Mỹ Đê nộp tài liệu về việc sa thải lao động Việt, chính quyền Tân Bắc sẽ xem xét kỹ lý do để quyết định có phải số đơn hàng đã giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái là do cuộc bãi công hôm 3.5 như công ty đã viện dẫn hay không. Theo ông Liệu, giới hữu trách cũng sẽ tìm hiểu cách công ty chọn người để sa thải.