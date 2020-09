Những vụ ngộ độc thực phẩm do khuẩn clostridium botulinum ở Mỹ

Viện Y tế Quốc gia Mỹ ghi nhận từ năm 1990 - 2000, tổng cộng có 160 sự cố ngộ độc thực phẩm do khuẩn Clostridium botulinum ở Mỹ, khiến 263 người nhiễm độc và 8 trường hợp tử vong.

Trong số này, 58 vụ xảy ra ở bang Alaska, gây ảnh hưởng cho 103 người. Đa số trường hợp xuất phát từ các loại thực phẩm lên men như đầu cá hồi, trứng cá, đuôi hải ly, vây hải cẩu.

Các vụ ngộ độc còn lại xảy ra ở nhiều bang Mỹ, do bệnh nhân ăn thực phẩm đóng hộp cũng như các món mua tại nhà hàng nhưng không được xử lý và bảo quản đúng cách.

Còn theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), từ năm 2001 - 2015, Mỹ xuất hiện 278 ca ngộ độc thực phẩm do khuẩn Clostridium botulinum, khiến 23 người thiệt mạng.

Trong số này, một trong những vụ lớn nhất đã xảy ra ở bang Ohio vào năm 2015. 27 bệnh nhân phải nhập viện sau khi ăn món xà lách khoai tây và nui macaroni.

Những vụ ngộ độc do khuẩn khác

Như đã đề cập ở trên, thực phẩm có thể bị nhiễm khuẩn độc Clostridium botulinum nếu xảy ra trục trặc trong quá trình đóng hộp, hoặc bảo quản không đúng yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, Clostridium botulinum không phải là vi khuẩn duy nhất có thể gây ngộ độc thực phẩm ở người. Cho đến nay, khuẩn Salmonella vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất khiến người Mỹ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, với hơn 19.000 ca/năm, theo CDC.

Vào năm 2009, công ty sản xuất bơ đậu phộng PCA, bang Virginia, gây ra một trong những vụ ngộ độc thực phẩm kinh hoàng nhất trong lịch sử Mỹ. Tổng cộng 714 người ngã bệnh và 9 người thiệt mạng vì ăn sản phẩm bơ đậu phộng của hãng. PCA đã phá sản sau vụ này.

Một “hung thần” khác là khuẩn E.coli, từng khiến 734 người bị ngộ độc và 4 trường hợp tử vong sau khi ăn hamburger do chuỗi nhà hàng Jack in the Box cung cấp tại 4 tiểu bang Mỹ.

Khuẩn listeria cũng nguy hiểm không kém, sau khi mặt hàng dưa lưới của một nông trại ở Colorado nhiễm khuẩn này vào năm 2011. Tổng cộng 147 người bị bệnh và 33 người chết do ăn dưa nhiễm listeria.