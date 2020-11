Nội các tiềm năng của ông Joe Biden

Cụ thể, thứ trưởng bộ quốc phòng thời Obama, bà Michele Flournoy được nhiều người cho rằng sẽ được chọn làm lãnh đạo Lầu Năm Góc. Cựu bộ trưởng bộ an ninh nội địa Jeh Johnson và thượng nghị sĩ Tammy Duckworth cũng được nhắm đến cho chức bộ trưởng quốc phòng.

Trong đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Obama, bà Susan Rice được cho là sẽ giữ vai trò ngoại trưởng, bộ trưởng an ninh nội địa hoặc bộ trưởng quốc phòng. Trong khi đó, cấp phó của bà Rice Tony Blinken thường được nhắc đến có thể đảm nhiệm chức cố vấn an ninh quốc gia, theo Politico.