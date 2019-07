Nóng kỷ lục có thể làm sụp toàn bộ nóc Nhà thờ Đức Bà Paris

“Tôi vô cùng lo lắng về đợt nắng nóng này”, AFP dẫn lời ông Villeneuve hôm 24.7.

“Điều mà tôi lo sợ là các đoạn nối, khi chúng bị khô, sẽ mất đi độ kết dính và ảnh hưởng đến chất lượng cấu trúc, dẫn đến mái vòm có thể sụp xuống đột ngột…”, theo kiến trúc sư trưởng.

Đa số các mảng tường bằng đá của nhà thờ vẫn bị ẩm nước kể từ khi lính cứu hỏa phun nước dập lửa hồi tháng 4.

[VIDEO] Khoảnh khắc chóp nhọn Nhà thờ Đức Bà Paris sụp đổ trong biển lửa

Dù các cảm biến được đặt dọc theo cấu trúc vẫn chưa phát hiện bất kỳ chuyển động nào bất thường, ông Villeneuve lo ngại phần còn lại của vòm gỗ sẽ đổ xuống do thời tiết quá nóng làm thúc đẩy quá trình khô rạn.

Sau khi một vài thành phhố Pháp phá toàn bộ kỷ lục về nhiệt độ trước đó vào hôm 23.7, bao gồm Bordeaux (41,2oC), Cơ quan khí tượng Pháp dự báo Paris sẽ nóng đến 42oC vào ngày 25.7, vượt qua kỷ lục lâu nay là 40,4oC vào tháng 7.1947.