Nước Mỹ trong mối nguy từ các nhóm dân quân

Cơ quan chức năng Mỹ mới đây bắt giữ 13 người liên quan âm mưu bắt cóc thống đốc hai tiểu bang Michigan và Virginia, cũng như khơi mào cuộc nội chiến. Trong nhóm này có 7 người là thành viên của nhóm dân quân tự phát Wolverine Watchmen. Đây chỉ là một trong số hàng trăm nhóm dân quân đang hoạt động tại Mỹ, hầu như đều trái phép.

Các nhóm dân quân ngày nay cho rằng những hành động của họ được hiến pháp bảo vệ. Cụ thể, Tu chính án số 2 nêu rằng: “Một lực lượng dân quân quy củ cần thiết cho an ninh của nhà nước tự do, quyền của người dân được giữ và mang vũ khí bên mình, sẽ không bị xâm phạm”. Tuy nhiên, Giáo sư Adam Winkler chuyên về luật hiến pháp và chính sách súng đạn tại Đại học California - Los Angeles giải thích những nhóm tự xưng là dân quân ngày nay không có quan hệ gì với chính quyền bang, không có thẩm quyền đại diện cho bang hoặc người dân. “Họ không phải là lực lượng dân quân được nhắc đến trong Tu chính án số 2”, Giáo sư Winkler nói với báo US News & World Report.