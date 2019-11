Ô nhiễm nghiêm trọng, Ấn Độ đóng cửa trường học, phát khẩu trang cho 5 triệu trẻ

3 ở một số khu vực. Thông thường, tất cả các kết quả trên mức 100 µg/m3 đều bị đánh giá là “không an toàn”. Nồng độ bụi mịn PM2.5 được đo hồi chiều 1.11 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, cũng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới , đã chạm mức kỷ lục 743 µg/mở một số khu vực. Thông thường, tất cả các kết quả trên mức 100 µg/mđều bị đánh giá là “không an toàn”.

Đài CNN dẫn lời Ban kiểm soát ô nhiễm Ấn Độ cho biết nếu tình trạng ô nhiễm nặng nề này vẫn còn tiếp diễn trong 48 giờ tới, chính phủ sẽ tiến hành các biện pháp can thiệp khẩn cấp ngay lập tức. Các biện pháp được đề cập bao gồm đóng cửa trường học, đình chỉ các công trình xây dựng, cấm xe tải vào thành phố và áp đặt một quy định đặc biệt, theo đó những chiếc xe có biển số lẻ và chẵn sẽ được chia ra vận hành vào những ngày riêng biệt.

Thủ hiến New Delhi, ông Arvind Kejriwal, hôm 1.11 tuyên bố chính phủ đã cung cấp khẩu trang lọc khí cho 5 triệu trẻ em trong thành phố 18 triệu dân này.

Trước đó một ngày, ông Kejriwal lên tiếng chỉ trích chính quyền hai bang Punjab và Haryana, cáo buộc chính hành vi đốt nương rẫy trái phép của nông dân ở hai bang nói trên đã gây nên tình trạng ô nhiễm đáng báo động ở New Delhi hiện tại.

Chất lượng không khí ở New Delhi thường có xu hướng xấu đi vào khoảng thời gian này hằng năm. Bên cạnh nạn đốt nương rẫy, hoạt động đốt pháo ăn mừng Diwali (lễ hội ánh sáng truyền thống của đạo Hindu), cũng là một trong những tác nhân khiến tình trạng khói mù ở đây tồi tệ hơn.

Ô nhiễm nghiêm trọng ở New Delhi Reuters

Trước khi vấn đề khói mù trở nên nghiêm trọng, chính quyền thành phố cũng đã thông báo quy định mới về ngày chạy xe dựa trên hệ thống biển số chẵn - lẻ từ năm 2016, hứa hẹn có thể giảm bớt được đến khoảng 4 triệu xe lưu thông trên đường mỗi ngày. Các tài xế vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt 4.000 rupee (khoảng 1 triệu 300 nghìn đồng).

Tuy nhiên, riêng một số trường hợp như các lãnh đạo cao cấp trong chính phủ, xe ô tô chở trẻ em mặc đồng phục trường học, xe ô tô chỉ có hành khách nữ và xe cảnh sát sẽ được miễn trừ.

Theo số liệu của chính phủ năm 2016, có đến hơn 8,8 triệu xe cơ giới đã được đăng ký tại New Delhi, số lượng cao nhất so với tất cả thành phố khác ở Ấn Độ. Báo cáo năm 2016 của chính phủ trích dẫn một nghiên cứu thực hiện từ năm 2006 cũng tiết lộ, ô tô chính là “thủ phạm” chủ chốt gây ô nhiễm ở New Delhi, khi 72% lượng ô nhiễm của thành phố đều bắt nguồn từ loại phương tiện này.

Chính quyền New Delhi muốn hạn chế ô tô lưu thông để giảm ô nhiễm Reuters

Luật chạy xe chẵn - lẻ ngay khi vừa được công bố đã gây nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng . Trong khi một số người than vãn luật này sẽ khiến họ “vô cùng bất tiện”, thì một số khác lại có phản ứng tích cực hơn cùng hy vọng đây sẽ là phương án hiệu quả giúp người dân nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm của thành phố.

Tajinder Pal Singh Bagga, phát ngôn viên đảng Bharatiya Janata nở New Delhi, cho hay luật chạy xe chẵn – lẻ đã từng được đưa vào thử nghiệm trước đó, nhưng kết quả thu được lại không mấy khả quan. Ông cũng cho rằng việc đưa ra dự luật mới chỉ là động thái của chính phủ nhằm ghi điểm với cử tri trong kỳ bầu cử diễn ra vào năm sau, đồng thời minh chứng họ chưa tìm ra được giải pháp lâu dài phù hợp nào cả.

Tuy nhiên, ông Saurabh Bhardwaj, phát ngôn viên của đảng cầm quyền Aam Aadmi ở New Delhi, cho biết đảng này đã tiến hành nhiều biện pháp khác để giảm thiểu khói bụi, điển hình là đóng cửa các nhà máy nhiệt điện trong thành phố. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến phản đối luật chạy xe chẵn - lẻ, ông Bhardwaj khẳng định Đảng vẫn sẽ không thay đổi lập trường ban đầu.