Ông Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang hưởng đặc quyền gì trong tù?

Kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhậm chức năm 2012 và bắt đầu chiến dịch chống tham nhũng “đả hổ, diệt ruồi”, hơn 1,3 triệu quan chức đã bị sa lưới trong đó có nhiều nhân vật quyền lực hàng đầu như các ông Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân...

Theo tờ South China Morning Post, hầu hết những tù nhân từng giữ chức cấp thứ trưởng trở lên đều bị giam tại nhà tù an ninh nghiêm ngặt Tần Thành ở huyện Xương Bình, phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh do Bộ Công an quản lý.

Những vị quan chức bị “ngã ngựa” này được hưởng một số đặc quyền mà tù nhân ở những nhà tù khác do Bộ Tư pháp quản lý không được hưởng.

Ông Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh, đang thụ án chung thân vì tội tham nhũng, biển thủ và lạm quyền, được phép mặc đồ bình thường thay vì đồng phục tù nhân.

Thú tiêu khiển thường ngày của ông Bạc là rèn chữ đẹp để viết thỉnh nguyện thư cho giới chức mở lại vụ án của mình, South China Morning Post dẫn lời nguồn tin thân thiết với gia đình cựu quan chức này cho biết.

Trong khi đó, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân, người từng là cánh tay phải của ông Bạc, cũng có sở thích viết thư pháp và còn học tiếng Anh và đọc nhiều sách. Ông Vương bị kết án 15 năm tù hồi năm 2013 vì tội đào nhiệm, nhận hối lộ và một số tội khác.

Một nhân vật quyền lực khác là ông Chu Vĩnh Khang , cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, cựu Bộ trưởng Công an, cũng được hưởng đặc quyền là có một mảnh vườn riêng để trồng rau, trái cây. Ông Chu đang thụ án tù chung thân về tội nhận hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật quốc gia.

Theo South China Morning Post, phòng giam của ông Chu nằm biệt lập với những người khác. Bên cạnh vườn rau, ông Chu còn có 2 cây óc chó và một cây hồng lớn, được các nhân viên nhà tù chăm sóc, cắt tỉa cẩn thận. Người thân của vị quan chức này thỉnh thoảng đến thăm và mang trái cây, bí ngô do ông trồng về nhà.