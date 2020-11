Ông Biden thắng bao nhiêu phiếu đại cử tri: 273 hay 290 ?

Với AP, trước khi ông Biden được công bố thắng ở Pennsylvania, ông đã có 264 phiếu từ các bang gồm: Arizona (11 phiếu), California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), Quận Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), Minnesota (10), Khu vực 2 Nebraska (1), New Hampshire (4), New Jersey (14), New Mexico (5), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (12), Michigan (16), Wisconsin (10). Sau Pennsylvania, ông Biden được công bố thắng thêm tại Nevada với 6 phiếu đại cử tri.