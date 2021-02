Ông Trump được dự đoán nếu ra tranh cử sẽ 'vô đối' trong đảng Cộng hòa

Thượng nghị sĩ Romney cho biết ông hy vọng cựu tổng thống sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong GOP dù đã thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và rời khỏi Nhà Trắng vào ngày 20.1.

“Đến nay, ông Trump vẫn là người có tiếng nói lớn nhất và có sức ảnh hưởng lớn trong GOP”, ông Romney nói trong một sự kiện trực tuyến do tờ The New York Times tổ chức ngày 24.2, theo Bloomberg.