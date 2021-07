Ông Trump gian nan trở lại mạng xã hội

Reuters hôm qua đưa tin mạng xã hội GETTR , do cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Trump là ông Jason Miller lập, đã nhanh chóng đạt mức 500.000 người mở tài khoản. Tuy nhiên, tài khoản của nhiều người dùng GETTR cũng đã bị tấn công mạng vào ngày ra mắt.

Tấn công ngày ra mắt

Cụ thể, ngày 4.7, vụ tấn công mạng xã hội GETTR xảy ra nhằm vào các tài khoản nổi tiếng gồm nhiều cựu cố vấn của ông Trump, trong đó có cả ông Miller, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu chiến lược gia Steve Bannon và Đài Newsmax thân với ông Trump. Tất cả các tài khoản trên bị thay đổi với thông điệp “@JubaBaghdad was here :) ^^free palestine^^” (tạm dịch: JubaBaghdad đã ở đây, Palestine tự do). Phần lớn các tài khoản bị tấn công đã khôi phục sau khoảng 1 giờ 30 phút.

Trang Business Insider đã phỏng vấn chủ tài khoản @JubaBaghdad và người này cho biết đã tấn công “chỉ để cho vui” vì điều đó là dễ dàng xét về góc độ kỹ thuật. “Họ không nên ra mắt trang web trước khi đảm bảo mọi thứ, hoặc ít nhất là hầu hết mọi thứ được an toàn”, người này nhận định. Trong khi đó, ông Miller hiện là CEO của GETTR khẳng định vấn đề được phát hiện và can thiệp trong vài phút nên kẻ xâm nhập chỉ kịp đổi tên vài tài khoản. “Vấn đề đã được chỉnh sửa và chúng tôi đã có hơn nửa triệu người dùng đăng ký trên nền tảng mới thú vị này”, ông cho biết.

Bên cạnh vấn đề an ninh, GETTR còn xuất hiện những hình ảnh khiêu dâm, khi một số người dùng đăng cả ảnh ghép của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vào phần phản hồi nội dung đầu tiên của mạng xã hội này.

Giao diện mạng xã hội GETTR ẢNH: GETTR

Nỗ lực quay lại

Giới quan sát cho rằng chưa có Tổng thống Mỹ nào tận dụng mạng xã hội nhiều như ông Trump, với dấu ấn trong suốt nhiệm kỳ 4 năm là những đoạn nội dung trên Twitter. Có thời điểm, ông thu hút đến 88 triệu người theo dõi trên Twitter, và thường xuyên dùng kênh này để đáp trả những lời chỉ trích, công bố các thay đổi cá nhân hoặc điều chỉnh các chuyển biến quan trọng về chính sách.

Mẹo “gây bão mạng” Một nghiên cứu do các chuyên gia thuộc Đại học Cambridge (Anh) và Đại học New York (Mỹ) tiến hành cho thấy việc thể hiện sự bức xúc sẽ dễ dàng “gây bão” trên mạng xã hội, nhất là khi công kích các đối thủ chính trị. Theo Đài NBC ngày 28.6, nghiên cứu phân tích 2,7 triệu nội dung đăng trên Facebook và Twitter của các hãng truyền thông và nghị sĩ từ năm 2016-2020, trong đó có những nội dung đăng kèm tên những đối thủ chính trị hoặc các từ như “tự do” hay “bảo thủ”. Kết quả cho thấy cứ mỗi từ như thế sẽ giúp nội dung được chia sẻ nhiều hơn 67%. Nghiên cứu hé lộ lý do một số nội dung đăng trên mạng xã hội có thể được chia sẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Steve Rathje thuộc Đại học Cambridge dẫn đầu nhóm nghiên cứu cho rằng điều đó về bản chất lại tạo nên “hệ sinh thái độc hại” trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Twitter đã khóa tài khoản của ông vào ngày 7.1 vì “nguy cơ kích động thêm bạo lực”, sau vụ những người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội hôm 6.1 gây náo loạn và khiến 5 người thiệt mạng. Bên cạnh đó, YouTube và các trang mạng xã hội khác cũng khóa các tài khoản của ông Trump vô thời hạn.

Tập đoàn của ông Trump cùng giám đốc tài chính bị truy tố vì gian lận thuế