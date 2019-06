Ông Trump mở chiến dịch tái tranh cử, cam kết 'giữ nước Mỹ vĩ đại'

Tối 19.6 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump chính thức khởi động chiến dịch duy trì chiếc ghế tổng thống tại sự kiện có sự tham gia của ít nhất 20.000 người ủng hộ tại thành phố Orlando, bang Florida, theo AFP.

“Chúng ta đã làm điều đó một lần và chúng ta sẽ làm lại lần nữa, và lần này chúng ta sẽ hoàn tất nhiệm vụ”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump tỏ ra giận dữ khi cáo buộc phe Dân chủ tìm cách chia rẽ đất nước bằng “sự thù hằn, định kiến và phẫn nộ”. Ông nói cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là đi quá thẩm quyền, đồng thời khẳng định không hề có sự thông đồng hay cản trở công lý nào.

Reuters Người ủng hộ và phóng viên tại sự kiện của Tổng thống Donald Trump

Theo chủ nhân Nhà Trắng, nền kinh tế Mỹ khiến cả thế giới phải thèm muốn và ông cho rằng tỷ lệ tăng trưởng việc làm mạnh mẽ được tạo ra thời gian qua sẽ giúp ông tái đắc cử.

“Chúng ta sẽ tiếp tục đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và giúp nó trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đó là lý do tôi đứng đây tối nay để chính thức khởi động chiến dịch cho nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng thống Mỹ”, nhà lãnh đạo phát biểu.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Trump nói đang phân vân giữa khẩu hiệu tranh cử cũ là "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" (Make America Great Again) với khẩu hiệu mới "Giữ nước Mỹ Vĩ đại" (Keep America Great). Ông kêu gọi người ủng hộ chọn và khẩu hiệu mới được chọn nhiều hơn, theo The Guardian.

Theo Reuters, một số cuộc khảo sát được thực hiện gần đây cho thấy Tổng thống Trump xếp sau các đối thủ chính bên phía đảng Dân chủ ở một số bang còn phân vân, nhưng giới quan sát tỏ ra hoài nghi về các cuộc khảo sát, đặc biệt là sau chiến thắng bất ngờ của Tổng thống Trump hồi năm 2016.