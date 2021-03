Ông Trump nói gì khi bị tố là nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thua đau?

“Họ chiến đấu cho RINOS và điều đó gây thiệt hại nặng nề cho đảng Cộng hòa . Đó là những điều họ đang và sẽ luôn làm. May mắn là chẳng còn ai quan tâm đến bài viết của The Wall Street Journal nữa. Họ đã đánh mất sự tin cậy to lớn”, ông Trump nói. Thuật ngữ RINOS là viết tắt của từ “Republican in name only”, ý chỉ những người thuộc đảng Cộng hòa nhưng không suy nghĩ, hành xử theo các nguyên tắc của đảng này.