Ông Trump từng đề xuất ái nữ Ivanka làm phó tổng thống Mỹ?

Ông Rick Gates, cựu phó chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump, dự kiến sẽ cho ra mắt cuốn sách Wicked Game : An Insider's Account of How Trump Won, Mueller Failed, and America Lost (tạm dịch: Trò chơi nham hiểm: Góc nhìn của người trong cuộc về cách ông Trump chiến thắng, công tố viên Mueller thất bại và nước Mỹ thua cuộc ) vào ngày 13.10. Nội dung cuốn sách tiết lộ chi tiết ông Trump có ý định để con gái Ivanka làm ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, theo tờ Washington Post.