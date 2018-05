Philippines tìm cách đối phó tình hình Biển Đông

tin liên quan Trung Quốc đưa tên lửa đến Trường Sa? Tờ The Philippine Star hôm qua dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cho biết nước này đang tìm “cách tiếp cận đa phương” nhằm đối phó với diễn biến an ninh “ngày càng xấu đi” tại Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra sau sau khi Đài CNBC tiết lộ Trung Quốc triển khai tên lửa đến 3 bãi đá Chữ Thập, Xu Bi và Vành Khăn bị Bắc Kinh chiếm đóng và xây thành đảo nhân tạo phi pháp tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trước đó, nước này còn bị nghi triển khai hệ thống gây nhiễu tại 2 trong 3 bãi đá kể trên.

Ông Cayetano cho rằng các bên liên quan, bao gồm những cường quốc phương Tây như Mỹ cần tham gia đối thoại để giải quyết vấn đề. “Chúng tôi không làm ngơ trước những diễn biến trên. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng tình hình Biển Đông không thể được giải quyết giữa Trung Quốc với Philippines”, ông Cayetano nói, đồng thời hy vọng Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc sớm được hoàn thiện trước khi căng thẳng leo thang.

Ảnh: Reuters Đội tàu sân bay Trung Quốc tập trận trên Biển Đông hồi tháng 4

Trong khi đó, Phó tổng thống Leni Robredo cảnh báo thông tin Trung Quốc đưa tên lửa ra các đảo nhân tạo phi pháp trên Biển Đông. Bà lên án hành động quân sự hóa ngày càng gia tăng của Bắc Kinh vi phạm Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS), gây bất ổn khu vực, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho tình hình hiện tại. Chủ tịch thượng viện tạm thời Ralph Recto chỉ trích Trung Quốc đã "lừa dối" Philippines khi nói rằng những cơ sở trên các đảo nhân tạo chủ yếu được dùng để chống cướp biển, hỗ trợ cứu nạn và những hoạt động hòa bình khác. Ông Recto tuyên bố những thông tin về việc triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo giúp củng cố nhận thức của cộng đồng quốc tế về mục đích thật sự của Trung Quốc là "xây dựng một chuỗi pháo đài quân sự".

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thượng viện Gregorio Honasan đề xuất Philippines nên viện dẫn những thỏa thuận an ninh, phòng thủ chung với Mỹ để đối phó với việc quân sự hóa của Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cho rằng ASEAN cần đoàn kết để lên án tình trạng này trong khi LHQ cũng cần đưa ra những sự phản đối chính thức và kêu gọi phi quân sự hóa với tính ràng buộc. Hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bắt đầu chuyến thăm chính thức Indonesia trong 2 ngày. Tờ The Jakarta Post dẫn lời Ngoại trưởng nước chủ nhà Retno Marsudi cho biết Tổng thống Joko Widodo và Thủ tướng Lý sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc đảm bảo hòa bình tại Biển Đông.