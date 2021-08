Phu nhân cố tổng thống Haiti kể về vụ ám sát

Theo tờ The New York Times ngày 31.7, ông Jovenel gọi đội an ninh nhưng nhóm sát thủ ngay lúc đó đã xông vào phòng ngủ và xả súng. Nhóm sát thủ chỉ chú ý vào mục tiêu chính và không kiểm tra kỹ tình trạng của bà Martine. “Khi chúng bỏ đi, chúng tưởng tôi đã chết”, bà Martine nói. Bà bị thương và sau đó được đưa sang Mỹ điều trị.