Quan chức Mỹ lo Trung Quốc lợi dụng phiên họp LHQ về Covid-19 làm 'sân khấu tuyên truyền'

Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp trực tuyến 2 ngày (12-13.12), bàn về đại dịch Covid-19 . Khoảng 53 nguyên thủ quốc gia, 39 người đứng đầu chính phủ và 38 bộ trưởng sẽ có bài phát biểu được ghi hình từ trước, bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, theo Reuters.

Reuters ngày 2.12 dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ đề nghị giấu tên cho biết phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng LHQ bao gồm 193 thành viên lẽ ra phải được tổ chức sớm hơn. Vị quan chức cho rằng cuộc họp đã được "thiết kế trước để phục vụ Trung Quốc" và phản đối việc hạn chế câu hỏi tại các phiên thảo luận.

Quan chức Mỹ cho biết thêm Trung Quốc sẽ lợi dụng phiên họp để củng cố lợi ích riêng và nói:"Tôi dự kiến Bắc Kinh sẽ thực hiện một vở kịch tuyên truyền rất hiệu quả trong 2 ngày này".

“Tôi sẽ không gọi Covid-19 là vũ khí chiến tranh, nhưng chúng ta phải xem nó là một mối đe dọa nghiêm trọng. Thực chất đó là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh thế giới. Thật không thể chấp nhận được khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến nay không thể hoàn thành cuộc điều tra nguồn gốc virus gây Covid-19 ”, quan chức cấp cao Mỹ nói về mức độ nghiêm trọng của đại dịch.

Reuters dẫn lời các quan chức chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ dự đoán Bắc Kinh sẽ đưa ra một bản tường trình tại LHQ với nội dung cho rằng virus gây Covid-19 đã tồn tại ở nước ngoài trước khi được phát hiện ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) vào cuối năm ngoái.

Đáp lại, một người phát ngôn của phái bộ Trung Quốc tại LHQ ở thành phố New York (Mỹ) cho biết Washington “chính trị hóa vấn đề không vì lợi ích của cộng đồng quốc tế”.

Tuy Bộ trưởng Azar sẽ không đả kích Trung Quốc trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ nhưng ông sẽ nhấn mạnh vào điều mà ông gọi là “thiếu chia sẻ thông tin cần thiết" và “sự vô trách nhiệm này đã tàn phá thế giới”, Reuters dẫn lại văn bản bài phiểu được chuẩn bị trước của ông Azar cho biết. Chính quyền Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Bắc Kinh thiếu minh bạch dẫn đến đại dịch Covid-19 lan rộng khắp thế giới.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cắt tài trợ cho WHO và thông báo kế hoạch rút khỏi cơ quan này vào tháng 7.2021 với cáo buộc WHO là con rối của Trung Quốc. Tuy nhiên, WHO phủ nhận mọi cáo buộc.