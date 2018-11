Chậm tháo dỡ biệt thự trong khu bảo tồn, quan chức Trung Quốc bị điều tra

Tờ South China Morning Post ngày 5.11 đưa tin nhiều quan chức cấp cao tại tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đang bị điều tra về nghi vấn tham nhũng và xao lãng nhiệm vụ sau khi phớt lờ các chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Vụ việc liên quan đến 40 biệt thự xây trái phép tại một khu bảo tồn ở núi Tần Lĩnh, nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp và được xem là cái nôi của người Hán.

Chủ tịch Tập đã 6 lần yêu cầu chính quyền địa phương tháo dỡ các biệt thự này để tránh gây tác hại cho môi trường. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Tây An tiếp tục chây ì không thực hiện.

Dù việc tháo dỡ được chỉ đạo thực hiện từ tháng 3.2012 nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi cho đến khi chính phủ cử đoàn điều tra đến đây. Các biệt thự sau đó đã tháo dỡ vào tháng 8.2018.

Bí thư tỉnh ủy Thiểm Tây Tiền Di Nam đã bị Ủy ban Kỷ luật trung ương ra quyết định tạm giữ để điều tra về hành vi “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”. Ông Tiền từng là bí thư thành phố Tây An nơi các biệt thự được xây

Một nguồn tin cho biết một cựu bí thư khác của Tây An cũng đã bị cơ quan phòng chống tham nhũng tạm giữ và "còn nhiều người khác" cũng sẽ bị điều tra. Trong khi đó, chủ tịch Tây An là Thượng Quan Cát Khanh cũng vừa bị khai trừ Đảng nhưng chưa rõ lý do.