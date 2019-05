Quân đội Nga giúp Venezuela đối phó Mỹ

“Trong tình hình này, họ cần phải đảm bảo các khí tài trong tình trạng hoạt động tốt và chuyên gia quân sự Nga ở đó để huấn luyện họ duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và cách sử dụng vũ khí tốt nhất”, ông Zaemsky khẳng định. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh cùng phe đối lập Venezuela chỉ trích việc Nga triển khai quân đến Venezuela là “hành động gây leo thang căng thẳng”. Tổng thống Donald Trump sau đó yêu cầu “Nga phải rút khỏi Venezuela” đồng thời cảnh báo “có đủ mọi lựa chọn” để buộc Moscow rút quân. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Mỹ nên rút quân khỏi Syria trước khi yêu cầu Nga làm điều tương tự ở Venezuela. Theo Đại sứ Zaemsky, sự hiện diện của binh lính Nga tại Venezuela là “hợp pháp” theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật và quân sự được ký kết năm 2001.

Chính quyền Tổng thống Trump đến nay vẫn không bác bỏ khả năng can thiệp quân sự vào Venezuela nhưng cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy hành động này sẽ sớm xảy ra. Trong khi đó, một số nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng thúc giục Nhà Trắng cần hành động nhanh chóng để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện tại ở Venezuela “vì lợi ích của nước này và khu vực”. Trong bài viết mới trên tờ The Wall Street Journal, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ Lindsey Graham kêu gọi Tổng thống Trump đưa quân vào Venezuela như cách từng làm với đảo quốc Grenada nếu Tổng thống Maduro và các lực lượng ủng hộ không chịu chuyển giao quyền lực. Năm 1983, Tổng thống Ronald Reagan điều khoảng 6.000 quân Mỹ đến Grenada để lật đổ chính quyền quân sự, lấy cớ là Cuba can thiệp vào đảo quốc này đe dọa sự an toàn của công dân Mỹ. Chiến dịch diễn ra chỉ khoảng một tuần đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế