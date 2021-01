Quyền bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ từ chức sát ngày chuyển giao quyền lực

Theo báo USA TODAY dẫn thông điệp trong nội bộ DHS, ông Wolf cho hay quyết định từ chức của mình có hiệu lực vào 23 giờ 59 khuya 11.1 (tức 11 giờ 59 sáng 12.1 giờ Việt Nam).

Ông Wolf cho hay người thay thế mình là ông Pete Gaynor, người đứng đầu Cơ quan Quản lý các tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA).

Vài ngày trước, Nhà Trắng rút lại quyết định đề cử ông Wolf chính thức trở thành bộ trưởng, chỉ một giờ sau khi ông này thúc giục Tổng thống Donald Trump hãy “lên án mạnh mẽ” tình trạng bạo động ở Điện Capitol.

Vụ “chiếm đóng” Điện Capitol đã kéo theo hậu quả là 5 người thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ bị bắn chết bên trong tòa nhà.

Tuy nhiên, dù bất kỳ lý do nào đi nữa, việc ra đi của ông Wolf đã hứng phải chỉ trích của Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Bennie Thompson, vì DHS quản lý Mật vụ, lực lượng dẫn đầu chiến dịch bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức vào ngày 20.1 của Tổng thống tân cử Joe Biden