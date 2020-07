Sau cảnh báo đỏ, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc hiện ra sao?

Hôm 10.6, Ủy ban Thủy Lợi Trường Giang (sông Dương Tử) ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong hệ thống cảnh báo có 4 mức của Trung Quốc, ở khu vực hồ Bà Dương, thuộc tỉnh Giang Tây.

Giới chức tỉnh Giang Tây khẳng định đỉnh lũ ở hồ Bà Dương đã qua và nước đang rút dần. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang hôm nay 14.7 đã hạ mức báo động lũ ở khu vực hồ Bà Dương từ mức cao nhất xuống mức cao thứ 2.

Số liệu thống kê do Cục Thủy văn cung cấp cho thấy mực nước tại trạm Hán Khẩu đo được 28,74 m vào lúc 17 giờ ngày 13.7, thấp hơn mức đỉnh 28,77 đo được vào lúc 23 giờ ngày 12.7, theo CGTN. Mực nước đạt đỉnh lần này xếp thứ tư trong lịch sử theo sau các mức vào năm 1954, 1998 và 1999.

Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo mưa to sẽ tiếp tục trút xuống ở nhiều tỉnh cho đến ngày 18.7, trong đó có các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Thiểm Tây, Hồ Bắc, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang. Đây sẽ là đợt mưa to thứ 7 ở trung và hạ lưu sông Dương Tử kể từ khi mùa lũ năm nay bắt đầu, gây ra áp lực mới cho giới chức Trung Quốc về công tác kiểm soát lũ, theo CGTN.