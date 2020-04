Sau khi chỉ trích, Mỹ ngừng chi tiền cho WHO

Trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng vào sáng 15.4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo WHO đã “xử lý quá kém cỏi và cố tình che đậy” mối đe dọa nghiêm trọng của dịch Covid-19 ngay từ đầu. Không những thế, nhà lãnh đạo còn chỉ trích WHO thúc đẩy thông tin “sai lệch” theo hướng có lợi cho Trung Quốc , phần nào gây ra sự bùng phát dịch bệnh ở quy mô lớn hơn và mức độ lây lan rộng hơn.

“Nếu WHO thi hành bổn phận của mình bằng cách lập tức đưa các chuyên gia y tế đến Trung Quốc để có thể đánh giá khách quan tình hình (tại tâm dịch), và kêu gọi Bắc Kinh phải minh bạch từ đầu, dịch bệnh có lẽ đã được khống chế ở nguồn phát và ít người phải thiệt mạng hơn”, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump. Nhà lãnh đạo chỉ trích WHO đã thiên về chính trị thay vì đặt mục tiêu cứu người lên hàng ưu tiên.

Sau khi nhấn mạnh WHO cần phải bị xử lý vì không đáp ứng được nhiệm vụ cơ bản nhất của mình, Tổng thống Trump chỉ đạo ngưng rót tài chính cho tổ chức trên trong vòng 60 - 90 ngày. Hiện Mỹ vẫn là nước đóng góp nhiều nhất cho WHO, dao động từ 400 - 500 triệu USD/năm, chiếm khoảng 15% ngân sách hoạt động thường niên của WHO. Năm nay, quốc hội Mỹ duyệt chi khoảng 122 triệu USD cho WHO, và hơn 57,8 triệu USD đã được giải ngân, theo Đài NBC News. Quyết định của Mỹ buộc Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lập tức lên tiếng kêu gọi hiện không phải là thời điểm cắt giảm nguồn lực cho WHO trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành.