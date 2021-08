Siêu bão Ida đổ bộ, bắt đầu tàn phá ở Mỹ

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho hay bão Ida đổ bộ tại khu vực cảng Fourchon vào khoảng 11 giờ 55 ngày 29.8 (giờ địa phương) với sức gió lên đến hơn 240 km/giờ. Đến chiều cùng ngày, bão suy yếu nhẹ nhưng vẫn có gió giật hơn 200 km/giờ. Đến khoảng 19 giờ, cơ quan chức năng xác nhận thành phố New Orleans mất điện.

Hơn hơn 300.000 ngôi nhà trong khu vực đã mất điện vào buổi chiều và con số này tăng lên hơn 750.000 vào buổi tối.

Lực lượng chức năng dọn cây đổ tại Louisiana vào ngày 29.8 Ảnh: AFP

Đường phố New Orleans tối om đáng sợ và cây cối gãy đổ nhiều nơi. Gió mạnh còn làm tốc mái bệnh viện Lady of the Sea General ở Galliano, dù cơ quan chức năng cho hay không có người bị thương.