Sinh viên Việt sắp hầu tòa vì sát hại bạn học Trung Quốc ở Đức

Một sinh viên 23 tuổi mang quốc tịch Việt Nam đã bị truy tố và chuẩn bị hầu tòa vào ngày 26.2 liên quan đến cái chết của bạn học Trung Quốc 26 tuổi ở thành phố Jena, bang Thüringen của Đức.

Tờ Daily Mail dẫn lại thông báo văn phòng công tố viên thành phố Gera cho biết sinh viên Việt là người hâm mộ kẻ giết người hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter trong loạt truyện trinh thám kinh dị của tác giả Thomas Harris, từng được chuyển thể thành phim "The Silence of the Lambs" (Sự im lặng của bầy cừu) và "Hannibal" năm 1991.

Thi thể của sinh viên họ Lưu được phát hiện bị chặt thành nhiều mảnh rồi bỏ vào túi nhựa vứt xuống sông Saale hồi tháng 8.2018.

Sinh viên họ Lưu là người tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đang theo học cùng trường với nghi phạm người Việt tại Đại học Friedrich Schiller ở thành phố Jena.

Ảnh chụp màn hình Daily Mail Khu căn hộ chung cư nơi sinh viên cư ngụ

Một nhóm thợ lặn đã được điều động để tìm kiếm các phần thi thể nạn nhân suốt 2 giờ liền vào ngày 28.8.2018 sau khi tìm thấy phần đầu dưới cây cầu.

Công tố viên Martin Zschaechner xác nhận gan của nạn nhân bị mất tích. Chuyên gia pháp y phát hiện nghi phạm có thể dùng vật rất sắc nhọn hoặc dao móc gan khỏi thi thể.

Nghi phạm không được công bố danh tính đã ra trình diện cảnh sát , thú nhận giết bạn học bằng búa. Theo công tố viên Zschaechner, sinh viên Việt đã xem hai phim kể trên và hành động móc gan nạn nhân là có chủ đích.

Ảnh minh họa Nhân vật kẻ ăn và giết người hàng loạt hư cấu Hannibal Lecter trong phim