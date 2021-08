Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt mốc 200 triệu người

Dữ liệu của website thống kê Worldometer cập nhật sáng 4.8 cho thấy đã có hơn 200 triệu người trên thế giới nhiễm Covid-19

Như vậy, trong chỉ hơn 6 tháng, đã có 100 triệu người bị nhiễm Covid-19. Theo đài Ariang, mốc 100 triệu ca nhiễm bị vượt qua hồi tháng 1.2021.

Trong số hơn 200 triệu ca, Mỹ chiếm nhiều nhất với hơn 36 triệu ca nhiễm (gần 18%) trong khi Ấn Độ đứng thứ hai với 31,7 triệu ca nhiễm (15%). Là nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên, Trung Quốc đến nay chỉ có 93.289 ca nhiễm.

Theo Worldometer, số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu hiện nay là hơn 4,25 triệu người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hebrew (Israel) mới đây công bố báo cáo ước tính số ca tử vong vì Covid-19 có thể nhiều hơn 1 triệu người so với con số chính thức, theo tờ The Times of Israel.

Nguyên nhân chênh lệch được cho là do việc thống kê không chính xác tại một số nước và hành động cố tình báo cáo thấp hơn của một số nước khác.

Nghiên cứu đã được bình duyệt và công bố trên chuyên san eLife. Các nhà nghiên cứu đưa ra ước tính nói trên dựa trên đánh giá tại 103 nước và con số chênh lệch dự kiến sẽ còn cao hơn trong quá trình mở rộng quy mô nghiên cứu.