Số chim trên trái đất gấp 6 lần số người

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học New South Wales (Úc) cho thấy hiện có 9.700 loài chim đang sinh sống trên thế giới với 50 tỉ cá thể, theo The Guardian. Con số này nhiều gấp 6 lần dân số thế giới hiện nay là gần 8 tỉ người.

Trong số này có 4 loài chim được các nhà nghiên cứu xếp vào “câu lạc bộ tỉ con”, tức mỗi loài có tới hơn 1 tỉ cá thể. Chúng gồm chim sẻ, chim sáo châu Âu, mòng biển mỏ vành khuyên và chim én.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có số lượng loài chim quý hiếm nhiều hơn so với các loài chim thông thường. “Chúng có thể hiếm vì những lý do tự nhiên như chỉ có thể sống trên một hòn đảo nào đó hay trên đỉnh núi nào đó, hoặc đôi khi nó trở nên hiếm vì những tác động của con người”, theo một trong các tác giả nghiên cứu, nhà sinh thái học Will Cornwell.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu quan sát của eBird, một trong những dự án khoa học cộng đồng lớn nhất thế giới.

Theo các tác giả, nghiên cứu này có thể giúp lập biểu đồ về các loài chim nhằm theo dõi và nắm bắt được những loài nào được suy giảm và cần được bảo tồn.