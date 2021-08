Số người trẻ tuổi nhập viện vì Covid-19 tăng cao kỷ lục ở Mỹ

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca nhập viện do mắc Covid-19 tăng nhiều nhất là ở những người ở độ tuổi 30 và dưới 18 tuổi, The Guardian đưa tin. Theo CNN, số người nhập viện ở hai nhóm tuổi này nhiều hơn 30% so với mức cao nhất trước đó.