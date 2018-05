Tuần qua, một số nguồn tin tình báo đã tiết lộ Trung Quốc vừa triển khai tên lửa đối không HQ-9 và tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B tại các thực thể do Bắc Kinh chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Việc triển khai tên lửa như thế nhằm thực hiện kế hoạch lâu nay của Bắc Kinh là đe dọa tàu chiến và máy bay quân sự để phục vụ tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” tại vùng biển này. Động thái vừa nêu thể hiện các vấn đề sau.



Thứ nhất, Trung Quốc đã thể hiện sự gian dối bởi khi xây dựng các thực thể tại đây, Bắc Kinh luôn chối bỏ ý đồ quân sự hóa khu vực Biển Đông. Lần này, việc triển khai các loại tên lửa HQ-9 và YJ-12B trở thành bằng chứng cho việc Bắc Kinh quân sự hóa như các lo ngại từng được đặt ra.

Thứ hai, những động thái của Mỹ thực tế chưa ngăn chặn hiệu quả tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bất chấp những lần hải quân Mỹ thực thi tự do hàng hải (FONOP) khi triển khai chiến hạm áp sát các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng ở Hoàng Sa và Trường Sa, hay chính sách chuyển trục sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà Nhà Trắng đề ra dưới thời Tổng thống Barack Obama. Nay thì Nhà Trắng của chính quyền đương nhiệm Donald Trump cũng chưa cho thấy đối sách thực sự hiệu quả.

Chính vì thế, giữa bối cảnh hiện nay, cộng đồng quốc tế cũng như các nước trong khu vực như khối ASEAN, hay hợp tác tứ giác an ninh Mỹ - Nhật - Úc - Ấn... cần phối hợp để đảm bảo an ninh cho Biển Đông, đồng thời cần sẵn sàng chuẩn bị nguy cơ lớn hơn do sự leo thang của Bắc Kinh.