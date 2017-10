Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức nhậm chức hồi đầu năm nay với chính sách tập trung vào đối nội, đã có nhiều quan ngại về cam kết của Mỹ với các đồng minh ở châu Á. Trong bối cảnh đó, chuyến công du đầu tiên của ông đến châu Á đang đặc biệt thu hút sự chú ý của các nước trong khu vực và thế giới cũng như nhiều dự báo của giới phân tích.

Thông cáo Nhà Trắng vừa đưa ra hé lộ một phần quan điểm của Washington đối với châu Á trong chuyến công du của Tổng thống Trump từ ngày 3 - 14.11. “Chuyến đi của tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết của ông đối với các đồng minh và đối tác lâu đời của Mỹ, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Mỹ trong việc phát huy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, thông cáo viết.

Cơ hội phát triển quan hệ

Sự thành công hay thất bại của chuyến thăm sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực TS Stein Tønnesson, Đại học Uppsala, Thụy Điển

Trả lời phỏng vấn của Thanh Niên, TS Stein Tønnesson, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Đại học Uppsala (Thụy Điển), nhận định đây là chuyến đi mang ý nghĩa to lớn không chỉ đối với Tổng thống Trump mà còn với cả khu vực Đông Á và thế giới. “Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại về hòa bình và an ninh trong khu vực. Sự thành công hay thất bại của chuyến thăm sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực”, ông nhận định và cho rằng Tổng thống Trump sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì thời gian qua ông luôn nhận được sự tôn trọng nhiều hơn từ các lãnh đạo ở châu Á. Ông Tønnesson cho rằng các cố vấn kinh tế và an ninh luôn hối thúc Tổng thống Trump duy trì các chính sách truyền thống trong mối quan hệ với các nước châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ muốn “ghi điểm” trong chính sách ngoại giao và khả năng đàm phán để đạt được thỏa thuận, nên đây là điều mà các nhà lãnh đạo châu Á có thể vận dụng nếu muốn đạt thỏa thuận riêng từ tổng thống Mỹ.