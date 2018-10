Sức ép bủa vây Ả Rập Xê Út

Hãng AFP hôm qua đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa kết thúc đợt khám xét lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út tại Istanbul, cũng như nhà riêng của Tổng lãnh sự Mohammed al-Otaibi. Việc khám xét kéo dài nhiều giờ liền và kết thúc vào sáng 18.10. Trước đó, cảnh sát đã thu thập mẫu đất, ADN tại lãnh sự quán, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết có dấu hiệu một số thứ đã được sơn lại. Cũng trong hôm qua, tờ Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ) tiết lộ nội dung các đoạn ghi âm được cho là đã ghi khi ông Khashoggi “bị tra tấn trong lúc thẩm vấn, bị cắt các ngón tay và sau đó bị chặt đầu”. Bài báo cho hay Tổng lãnh sự Otaibi trong đoạn băng đã nói “hãy làm bên ngoài, các anh đang khiến tôi gặp rắc rối”. Sau đó, có người đáp lại rằng “nếu ông muốn sống khi trở lại Ả Rập Xê Út thì hãy im lặng”. Phía Ả Rập Xê Út chưa bình luận gì về thông tin chấn động trên.

[VIDEO] Báo Thổ Nhĩ Kỳ có 'bản ghi âm' vụ nhà báo Ả Rập Xê Út mất tích



Vụ mất tích bí ẩn của ông Khashoggi đang trở thành tâm điểm chú ý do vụ việc không chỉ gây căng thẳng ngoại giao cho Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đe dọa mối quan hệ giữa Riyadh và phương Tây vốn được thái tử Mohammed bin Salman gầy dựng. Tờ The Washington Post, nơi ông Khashoggi thường cộng tác, hôm qua đăng bài của nhà báo này viết trước đó về vai trò của tự do báo chí ở các nước Ả Rập. Bài báo kêu gọi thành lập một “diễn đàn quốc tế độc lập” cho phép những người dân trong thế giới Ả Rập lên tiếng về những vấn đề xã hội mà họ đối mặt.

Liên quan đến cuộc điều tra, CNN dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Abdulhamit Gül cho biết cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra kết luận. “Giờ đây, các nhân viên điều tra vẫn còn tiến hành công việc và chúng tôi đang chờ kết quả. Tôi tin rằng lực lượng cảnh sát, tình báo và điều tra hình sự đang làm việc hiệu quả”, ông nói. Hãng thông tấn SPA của Ả Rập Xê Út hôm qua dẫn lời Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng nội vụ các nước Ả Rập Mohammed bin Ali Koman kêu gọi truyền thông tránh phán đoán về vụ việc trước khi có kết quả điều tra.

Trong khi đó, việc tổ chức Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai 2018 (FII 2018) dự kiến diễn ra tại thủ đô Riyadh từ ngày 23 - 25.10 đang bị nhiều bên tẩy chay do lo ngại về vụ việc. Theo AFP, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Christine Lagarde đã hủy chuyến công du Trung Đông trong đó có việc tham dự hội nghị. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire và Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Wopka Hoekstra hôm qua cũng thông báo sẽ không tham dự FII 2018. “Điều quan trọng giờ đây là toàn bộ sự thật về vụ việc phải được công bố”, ông Le Maire nhấn mạnh. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn kinh tế và truyền thông lớn đã rút khỏi sự kiện.