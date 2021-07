Tại sao Tổng thống Duterte bất ngờ củng cố liên minh với Mỹ?

Tàu sân bay Anh vào Biển Đông, Trung Quốc phản ứng Chiến đấu cơ F-35 cất cánh trên tàu sân bay Anh ở Biển Đông ẢNH: HẢI QUÂN MỸ Tờ The Guardian hôm qua đưa tin nhóm tác chiến tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth đang đi qua Biển Đông trong chuyến thăm châu Á. Hải quân Mỹ cho hay phi đoàn thủy quân lục chiến tấn công số 211 đã tiến hành hoạt động bay trên boong tàu sân bay này ở Biển Đông, kèm những hình ảnh với chú thích “một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở một cách yên bình và ổn định mang tính sống còn nhằm đảm bảo thịnh vượng hơn cho khu vực và thế giới ”. Trong khi đó, phát ngôn viên Ngô Khiêm của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay nước này tôn trọng tự do hàng hải nhưng cực lực phản đối bất cứ hoạt động hàng hải nào gây tranh cãi. Ông dọa rằng hải quân Trung Quốc sẽ “có hành động cần thiết nhằm đối phó” nếu phía Anh “tìm cách gây bất ổn”. Khánh An