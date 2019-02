Tấn công bằng dao, 8 người thiệt mạng ngay ngày mùng 1 ở Trung Quốc

Cảnh sát ngày 6.2 thông báo người đàn ông họ Quách say xỉn, tình nghi vợ ngoại tình và cầm dao xông vào một số ngôi nhà trong làng ở huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, theo tờ The New York Times.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có người vợ. Vụ tấn công xảy ra vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch (tức 5.2) giữa lúc các gia đình quây quần đón năm mới.

Đa số những cái chết bất thường dịp Tết âm lịch ở Trung Quốc xuất phát từ pháo, tai nạn giao thông hoặc ngộ độc rượu.

Tuy nhiên, quây quần bên nhau cũng có thể là thời căng thẳng trong gia đình leo thang.

Trong Tết âm lịch năm ngoái, một người đàn ông ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc, giết chết 3 người hàng xóm bị gia đình tố cáo sát hại mẹ của ông.