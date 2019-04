Tấn công thù hận tôn giáo liên tiếp tại Mỹ

Reuters ngày 28.4 đưa tin cảnh sát đã bắt giữ John Earnest (19 tuổi) với cáo buộc xả súng vào giáo đường Do Thái Chabad ở thành phố Poway (bang California) khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Theo nhà chức trách, Earnest xông vào giáo đường khoảng 11 giờ 20 ngày 27.4 (giờ địa phương) và điên cuồng nã đạn. Nạn nhân thiệt mạng là bà Lori Gilbert Kaye (60 tuổi), người xả thân lao vào chắn đạn cho giáo sĩ Yisroel Goldstein đang chủ trì nghi thức vào ngày cuối cùng của lễ Vượt qua, một trong những thánh lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Nhờ vậy, ông Goldstein chỉ trúng đạn ở tay.

Sri Lanka bắt 2 nghi can đánh bom Sputnik hôm qua đưa tin cảnh sát Sri Lanka vừa bắt giữ 2 trong số những nghi can chính trong vụ nổ bom hàng loạt đẫm máu dịp lễ Phục sinh hôm 21.4 khiến ít nhất 253 người thiệt mạng. Mohamed Saadik Abdul Haq và Mohamed Saahid Abdul Haq bị bắt giữ gần thị trấn Nawalapitiya, cách thủ đô Colombo 125 km về phía đông nhưng nhà chức trách chưa thông báo rõ chi tiết về sự dính líu của 2 người này.

Những người bị thương còn lại là bé gái 8 tuổi Noya Dahan và người cậu Almog Peretz (31 tuổi), đều mang quốc tịch Israel. Theo tờ The Times of Israel, ông Peretz trúng đạn khi đang cố đưa các em nhỏ trong giáo đường chạy trốn. Cảnh sát cho biết thương vong có thể còn cao hơn nhiều nếu khẩu súng của hung thủ không kẹt đạn khiến hắn trở ra xe trước khi bị bắt. Các nhà điều tra cũng phát hiện “tuyên ngôn bài Do Thái” đăng trên tài khoản mạng xã hội của tay súng vài giờ trước khi gây án. Theo The Guardian, Earnest còn tỏ ra “muốn học theo” Brenton Tarrant, kẻ gây ra vụ thảm sát tại thánh đường Hồi giáo ở New Zealand vào ngày 15.3 khiến 50 người thiệt mạng và vụ tấn công giáo đường Do Thái tại thành phố Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) vào ngày 27.10.2018 khiến 11 người chết. Earnest còn nhận trách nhiệm phóng hỏa thánh đường Hồi giáo Escondido ở California 1 tuần sau vụ tấn công ở New Zealand.