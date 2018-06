Tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Nhà vua và hoàng hậu Nhật Bản đã đến chào từ biệt Chủ tịch nước và phu nhân. Đánh giá về kết quả chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp với chương trình hoạt động phong phú. Theo ông Trung, chuyến thăm đã giúp tăng cường sự tin cậy chính trị cao, thắt chặt quan hệ mật thiết với Hoàng gia, Chính phủ và Quốc hội cũng như giới chính trị, kinh tế Nhật Bản. Bên cạnh việc tiếp đón trọng thị, tại các cuộc hội đàm, trao đổi, phía Nhật Bản đều khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực. Thủ tướng Shinzo Abe đề nghị hai nước “nắm chặt tay”, cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ trên mọi lĩnh vực.

Hai bên cũng đã thống nhất ra tuyên bố chung, nhất trí sẵn sàng cùng nhau đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng bước vào giai đoạn phát triển mới, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh hợp tác và giao lưu giữa hai đảng cầm quyền và quốc hội hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, an ninh biển; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Nhật Bản khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua xử lý bom mìn và hỗ trợ nạn nhân dioxin, bom mìn tại Việt Nam.

Về các lĩnh vực khác, theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong nhiều nội dung cụ thể về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, hợp tác địa phương; khẳng định sẽ khởi động đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. Nhật Bản cho biết sẽ hỗ trợ Việt Nam cải cách hành chính; tuyên bố cung cấp khoản viện trợ phát triển ODA trị giá 16 tỉ yen (gần 3.400 tỉ đồng) để nâng cao năng lực dạy nghề; khẳng định thúc đẩy giao lưu nhân dân, tiếp tục nhận thực tập sinh và lao động chất lượng cao của Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết thêm hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục phối hợp thúc đẩy liên kết kinh tế, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kinh tế giữa hai nước; thực hiện hiệu quả viện trợ phát triển trên cơ sở bảo đảm lợi ích và phù hợp với nhu cầu của hai bên, thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư với mục tiêu tăng gấp đôi vào năm 2020 so với năm 2014. Hai bên khẳng định phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tự kiềm chế, không quân sự hóa, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển thông qua việc tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, tuân thủ luật pháp quốc tế bao gồm Công ước LHQ về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông, sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử COC có hiệu lực và có tính ràng buộc về pháp lý.

“Với những nội dung thiết thực đã đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản lần này của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, tôi tin tưởng rằng năm 2018 là năm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới hiệu quả và thực chất hơn nữa của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản”, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh.