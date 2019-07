Tàu chiến nước ngoài tiếp tục đến vùng Vịnh

Phát biểu trên Đài Sky News hôm qua, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab bác bỏ đề nghị trao đổi tàu bị bắt với Iran và tuyên bố nước CH Hồi giáo “phải tuân thủ luật lệ quốc tế và thả ngay tàu Anh”. Vào ngày 19.7, biệt kích Iran bắt giữ tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh gần eo biển Hormuz, 2 tuần sau khi lực lượng Anh bắt tàu dầu Grace 1 của Iran gần Gibraltar. “Grace 1 bị chặn vì vi phạm lệnh cấm vận của EU và đang chở dầu đến Syria còn tàu Stena Impero bị bắt trái luật”, ông Raab nói.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố đoạn phim về thời điểm biệt kích Iran trao đổi gay cấn với tàu hộ vệ Anh trong vụ bắt tàu Stena Impero. Đài Press TV trích đoạn phim cho thấy binh sĩ IRGC nói qua liên lạc vô tuyến: “Các anh được yêu cầu không can thiệp vào những trường hợp như thế này”. Phía tàu hộ vệ HMS Montrose trả lời: “Đây là tàu chiến Anh. Chúng tôi đang ở vùng phụ cận eo biển được quốc tế công nhận với một tàu thương mại đang đi ngang eo biển”. “Đừng đẩy mình vào tình thế nguy hiểm”, đại diện IRGC đáp trả. Lúc đó, tàu chiến Anh ở cách tàu dầu đến một giờ di chuyển nên dù nhận được lời cầu cứu từ thủy thủ, họ cũng không kịp can thiệp.

Đoạn phim được phía Tehran chủ ý công bố vào thời điểm London thông báo chiến hạm thứ hai mang tên HMS Duncan đã đến khu vực, phối hợp cùng tàu HMS Montrose tham gia nhiệm vụ hộ tống tàu bè Anh tại đây. Ngoài ra, Iran tiếp tục lên án việc Anh kêu gọi thành lập lực lượng hải quân do EU dẫn đầu tại vùng Vịnh để bảo vệ an toàn cho các tàu dầu qua lại. Phát ngôn viên chính phủ Iran, ông Ali Rabiei chỉ trích kế hoạch này là “khiêu khích và thù địch”, khiến tình hình thêm phức tạp. Ông nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực, bao gồm Iran và Oman, phải giữ vai trò chủ chốt duy trì an ninh hàng hải ở eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư.

[VIDEO] Iran nói thủy thủ tàu dầu Anh vẫn an toàn, cảnh báo Anh không nên làm căng thẳng leo thang

Cũng trong ngày 29.7, tờ Maekyung dẫn nguồn cấp cao trong chính phủ Hàn Quốc tiết lộ nước này quyết định điều động lực lượng chống hải tặc mang tên Cheonghae, trong đó có khu trục hạm, đến vùng Vịnh tham gia chiến dịch an ninh hàng hải do Mỹ dẫn dầu. Trong khi đó, tuy tỏ ra ủng hộ kế hoạch về triển khai lực lượng chung EU tại vùng Vịnh nhưng các nước châu Âu từ chối góp mặt vào chiến dịch của Mỹ nhằm tránh thêm căng thẳng với Iran cũng như nỗ lực thuyết phục nước CH Hồi giáo duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi hôm qua tuyên bố đàm phán với Mỹ sẽ khả thi nếu dựa trên một chương trình nghị sự có thể dẫn tới những kết quả cụ thể và thiết thực. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời ông Mousavi chỉ trích Washington “không ủng hộ đàm phán và không tìm kiếm đối thoại”.