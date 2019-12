Tàu do thám Nga 'hoạt động thiếu an toàn’ gần bờ biển Mỹ

Đài CNN ngày 17.12 dẫn lời giới chức Mỹ cho hay một tàu do thám của Nga vừa trở lại vùng biển quốc tế gần bờ biển phía đông nam Mỹ và hoạt động theo “cách thức thiếu an toàn”.

Theo đó, tàu do thám Viktor Leonov đã xuất hiện từ vài ngày qua và hoạt động bị cho là thiếu an toàn vì không sử dụng đèn khi trong điều kiện thời tiết có tầm nhìn kém và không phản hồi lại tín hiệu do tàu khác phát ra nhằm xác định vị trí để tránh va chạm.

Bên cạnh đó, tàu do thám lớp Vishnya của Nga còn có các “thao tác bất thường khác”. Một quan chức lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết đã phát hành “bản tin thông tin an toàn hàng hải” để cảnh báo tàu thuyền trong khu vực về sự hiện diện và hành vi của tàu do thám Nga.

Một quan chức quốc phòng cho hay tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ là USS Mahan đang hoạt động gần tàu Nga. Phía Nga chưa đưa ra bình luận về hoạt động của tàu do thám.

Trước đó, tàu Viktor Leonov thường tuần tra dọc bờ đông Mỹ hằng năm từ năm 2015. Tàu này cũng thường xuyên hoạt động ở vùng Carribbean, kể cả vùng biển gần Cuba , Trinidad và Tobago.

Trong khi đó, một tàu khu trục lớp Arleigh Burke khác của Hải quân Mỹ là USS Ross vừa cập cảng Constana ở Romania vào ngày 16.12 trong “chuyến thăm cảng theo lịch”, một phần trong nỗ lực gia tăng sự hiện diện ở Biển Đen và hỗ trợ các đối tác trong khu vực như đồng minh NATO Romania.