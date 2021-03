Tàu mắc cạn ở kênh đào Suez có thể do 'nhân tai'

AFP hôm qua đưa tin lãnh đạo Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho rằng gió to không phải là yếu tố chính khiến tàu container Ever Given mắc cạn chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23.3 và không loại trừ khả năng sự cố là do lỗi kỹ thuật hoặc do con người gây ra.