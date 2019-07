Tàu tên lửa 12418 Molniya của Hải quân Nga lùi thời hạn bàn giao

Việt Nam sở hữu tàu tên lửa 12418 nhiều nhất Tàu 375 tại Cam Ranh, đây là tàu tên lửa lớp 12418 Molniya do Việt Nam đóng theo công nghệ chuyển giao từ Nga HẢI QUÂN ẤN ĐỘ Tàu tên lửa 12418 Molniya được Nga sản xuất chủ yếu phục vụ xuất khẩu, trong đó Việt Nam là nước mua đến 8 chiếc. Tàu 12418 Molniya dài 56 m, ngang rộng nhất 10 m, lượng choán nước 540 tấn. Tàu trang bị động cơ tuabin khí với công suất tối đa 32.000 mã lực, cho phép đạt vận tốc tối đa 38 hải lý/giờ. Tầm hoạt động trên biển là 1.700 hải lý, hoạt động liên tục tối đa 10 ngày, thủy thủ đoàn 50 người. Nếu tàu tên lửa lớp 1241 trang bị 4 tên lửa Moskit thì tàu 12418 trang bị 16 ống phóng dùng tên lửa Uran-E nhỏ gọn hơn, tầm bắn đến 130 km. Tàu có 1 pháo AK-176 (cỡ nòng 76 mm), 2 pháo cận chiến phòng không tự động AK-630 (loại 30 mm), cùng tên lửa phòng không loại vác vai Igla (12 quả). Hải quân Nga đóng 1 chiếc để thử nghiệm, đến năm 2003 Việt Nam ký hợp đồng đặt mua loại tàu này với 2 chiếc do Nga đóng, 6 chiếc do Việt Nam đóng trên cơ sở chuyển giao công nghệ từ Vympel và giám sát của Viện thiết kế Almaz. Hai chiếc 12418 đầu được Nga bàn giao từ 2005 - 2007; Nhà máy Ba Son đóng 6 chiếc còn lại từ 2010 và hoàn tất vào năm 2016. Ngoài Việt Nam, Ai Cập và Ấn Độ cũng có đặt mua lớp tàu này nhưng số lượng rất ít.