Theo kênh WJTV, nạn nhân gồm: Van Thi My Lan (30 tuổi, vợ của Le), Van Thi My Le (28 tuổi, em vợ Le), Phung Le (28 tuổi, chồng sắp cưới của Van Thi My Le) và bà Cho Thi Van (65 tuổi, người giữ trẻ).

Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo xảy ra cãi vã dữ dội tại nhà riêng của Nam Le. Khi lực lượng chức năng đến nơi, người này cố thủ trong nhà và nã đạn điên cuồng. Sau một thời gian thương thuyết, tay súng chỉ chịu thả 2 con gái của mình.

Cuối cùng, cảnh sát đặc nhiệm buộc phải xông vào nhà thì phát hiện Nam Le bị thương nặng do một vết đạn bắn nhưng chưa rõ do tự gây ra hay trúng đạn của cảnh sát. Thi thể của 4 nạn nhân nói trên cũng được tìm thấy với nhiều vết đạn. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.