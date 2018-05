Tham vọng đường sắt Trung Quốc tắc nghẽn ở Đông Nam Á

Ngay từ năm 1995, ASEAN đã lên ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt kéo dài từ Singapore đến thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam) của Trung Quốc. Theo tờ The Nation, các bên liên quan đã tiêu tốn nhiều thời gian và tiền bạc để khảo sát tính khả thi nhưng dự án này vẫn nằm trên giấy cho đến khi Trung Quốc quyết liệt vào cuộc cách đây vài năm theo khuôn khổ kế hoạch “Vành đai và con đường”. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Bắc Kinh khó có thể thực hiện giấc mộng về tuyến đường sắt xuyên châu Á do nhiều bất cập về mặt kỹ thuật và pháp lý, đó là chưa kể quan ngại về mặt chiến lược.

Hiện Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh xây dựng đường ray nối kết Côn Minh với các quốc gia giáp giới. Đối với tuyến đông, đường ray đến khu vực biên giới với Việt Nam đã được xây dựng. Trong tuyến trung, dự án đường sắt từ Côn Minh đến thủ đô Vientiane của Lào (dài 414 km, tổng kinh phí 6 tỉ USD) đã khởi công và dự kiến hoàn tất vào năm 2020; còn tuyến tây từ Côn Minh đến biên giới với Myanmar sẽ hoàn tất vào năm 2025. Tuy nhiên, dự án quy mô này lại đang bị đứt đoạn vì thiếu 2 tuyến đường ray quan trọng và tiêu chuẩn kỹ thuật không thống nhất. Cụ thể, tuyến tây thiếu đoạn nối kết Myanmar - Thái Lan, còn tuyến đông không có đường sắt giữa VN và Campuchia.

Về mặt kỹ thuật, đa số dự án nâng cấp đường ray ở các thành viên ASEAN vẫn giữ khổ 1 m trong khi Trung Quốc sử dụng khổ 1,435 m. “Campuchia đang xây dựng lại khoảng 600 km đường ray. VN có khoảng 2.000 km, Myanmar thì trên 5.000 km và Thái Lan là trên 4.000 km, tất cả đều dùng đường ray khổ 1 m. Các nước ASEAN sẽ không thay đổi khổ đường sắt hiện hữu, một phần là do tốn kinh phí”, Phó giám đốc Tổng công ty đường sắt Thái Lan (SRT) Voravuth Mala nói với tờ Asia Times. Ngoài lý do tài chính hay quy hoạch, giới quan sát còn đề cập quan ngại của một số nước về chiến lược và an ninh khi thống nhất khổ đường sắt xuyên suốt với Trung Quốc. Đến nay, chỉ mới có dự án Trung Quốc - Lào áp dụng khổ đường sắt chung.