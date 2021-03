Thao túng bất thành, Trung Quốc giở trò 'chiến lang'

Trung Quốc cấm vận trả đũa Mỹ, Canada Hãng AFP ngày 27.3 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo cấm vận các cá nhân, tổ chức của Mỹ và Canada, nhằm trả đũa các lệnh cấm vận mà 2 nước này trước đó đưa ra sau khi cáo buộc Bắc Kinh ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ. Theo đó, Trung Quốc cấm vận 2 thành viên Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ là bà Gayle Manchin và ông Tony Perkin, nghị sĩ Canada Michael Chong và một tiểu ban thuộc quốc hội Canada. Những người này bị cấm đến Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và bị cấm làm ăn với các công dân và tổ chức Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ và Canada áp dụng các lệnh cấm vận “dựa trên những lời đồn và thông tin sai lệch”, đồng thời đe dọa rằng các cá nhân bị Trung Quốc cấm vận “phải dừng thao túng chính trị về các vấn đề liên quan đến Tân Cương, dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào” nếu không muốn “bị bỏng tay”. Khánh An