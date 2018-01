Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ ba Tờ South China Morning Post ngày 5.1 dẫn các nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tiết lộ nước này đang đóng tàu sân bay thứ 3 sử dụng hệ thống phóng máy bay hiện đại. Theo đó, việc đóng tàu bắt đầu từ năm ngoái tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Một nguồn tin cho biết Tập đoàn đóng tàu Giang Nam Thượng Hải được chỉ đạo bắt đầu công việc sau khi giới lãnh đạo quân đội họp tại Bắc Kinh vào tháng 3.2017. Cũng theo nguồn tin này, việc đóng tàu mới sẽ phức tạp, khó khăn hơn so với 2 tàu trước và dự kiến mất 2 năm để hoàn thiện phần thân tàu. Tờ South China Morning Post ngày 5.1 dẫn các nguồn tin thân cận với Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tiết lộ nước này đang đóng tàu sân bay thứ 3 sử dụng hệ thống phóng máy bay hiện đại. Theo đó, việc đóng tàu bắt đầu từ năm ngoái tại xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Một nguồn tin cho biết Tập đoàn đóng tàu Giang Nam Thượng Hải được chỉ đạo bắt đầu công việc sau khi giới lãnh đạo quân đội họp tại Bắc Kinh vào tháng 3.2017. Cũng theo nguồn tin này, việc đóng tàu mới sẽ phức tạp, khó khăn hơn so với 2 tàu trước và dự kiến mất 2 năm để hoàn thiện phần thân tàu. Tàu sân bay thứ ba sẽ có số hiệu CV-18 và lượng giãn nước khoảng từ 80.000 - 100.000 tấn, lớn hơn tàu Liêu Ninh, đồng thời sử dụng hệ thống phóng điện từ tương tự tàu sân bay lớp Ford của Mỹ. Thiết kế tháp trên boong cũng nhỏ hơn để vận hành các tiêm kích cỡ lớn. Các nguồn tin cho rằng còn quá sớm để xác định thời điểm đóng xong tàu thứ 3. Trong khi đó, nhiều chuyên gia hàng hải cho rằng Trung Quốc dự định sẽ sở hữu 4 nhóm tác chiến tàu sân bay vào năm 2030. Hiện Trung Quốc có tàu sân bay Liêu Ninh, cải tạo từ tàu lớp Varyag mua của Ukraine và đưa vào biên chế năm 2012. Tàu thứ hai là Type 001A dự kiến sẽ hạ thủy trong năm nay. Song song đó, hải quân Trung Quốc cũng đang ráo riết huấn luyện phi công phục vụ tham vọng bành trướng hạm đội tàu sân bay. Khánh An