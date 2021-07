Thêm chung cư ở Mỹ thiếu an toàn, cư dân phải sơ tán khẩn cấp

Đài CNN ngày 3.7 đưa tin chính quyền thành phố North Miami Beach (bang Florida, Mỹ) ra lệnh sơ tán khẩn cấp chung cư Crestview Towers, sau khi một chung cư gần đó bị sập khiến ít nhất hàng chục người thiệt mạng.

Nằm cách chung cư Champlain Towers South bị sập hôm 24.6 khoảng 11 km, chung cư Crestview đang gây lo ngại sau khi một báo cáo kết luận rằng tòa nhà này không an toàn về cấu trúc và điện.

Quan chức Arthur H. Sorey III tại North Miami Beach cho biết tòa nhà trên đã được đưa vào sử dụng gần 50 năm và báo cáo an toàn đề ngày 11.1 vừa được nộp lên ngày 2.7.

Một người sống tại chung cư Crestview di chuyển đồ đạc Ảnh: AFP

Ông Sorey lưu ý rằng tòa nhà xây năm 1972 này đã không tiến hành xin giấy chứng nhận theo quy định đối với các tòa nhà đã sử dụng 40 năm. "Điều đó khiến chúng tôi đặt vấn đề về mặt tuân thủ quy định nên họ mới nộp báo cáo", ông cho biết. Chung cư Crestview có 156 căn hộ nhưng chưa rõ có bao nhiêu cư dân đang sinh sống tại đây. Chính quyền thành phố đang phối hợp với tổ chức Chữ thập đỏ tìm nơi ở tạm cho người dân.

Vụ chung cư sập thảm khốc ở Mỹ: 18 người thiệt mạng, còn hơn 140 người chưa được tìm thấy

Thành phố này đã xem xét lại toàn bộ các chung cư cao hơn 5 tầng, sau vụ sập chung cư Champlain Towers South. Hãng AFP ngày 3.7 đưa tin lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể của 2 nạn nhân, nâng tổng số người chết trong vụ sập chung cư này lên 22, với 126 người chưa rõ tung tích

Chung cư này có 136 căn hộ và khoảng 55 căn hộ bị sập hoàn toàn. Chính quyền hạt Miami-Dade đã ra quyết định phá hủy phần còn lại của chung cư vì lý do an toàn nhưng chưa đưa ra thời điểm do việc cứu hộ vẫn đang tiến hành.