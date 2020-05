Thêm người bị bắn chết giữa lúc biểu tình tại Mỹ

Cảnh sát trưởng thành phố Indianapolis (bang Indiana) Randal Taylor ngày 31.5 thông báo ít nhất 3 người bị bắn và một người thiệt mạng vào tối 30.5 giữa lúc biểu tình diễn ra.

CNN dẫn lời ông Taylor cho biết cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc và đã khuyến cáo người dân tránh khỏi khu vực. Ngoài ra, một cảnh sát cũng bị thương nhẹ trong lúc giữ trật tự.

Biểu tình tại Indianapolis diễn ra trong 2 ngày liên tiếp và trở nên bạo lực, nguy hiểm hơn khi nhiều tòa nhà bị phá hoại. Ít nhất một cơ sở kinh doanh bị cháy và cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán người biểu tình.

Người biểu tình đập phá cửa hàng tại Los Angeles AFP

Tính đến nay, ít nhất 25 thành phố tại 16 tiểu bang ở Mỹ đã ban hành lệnh giới nghiêm . Vệ binh quốc gia được huy động ở nhiều bang để giữ trật tự.

Làn sóng biểu tình nổi lên sau vụ người đàn ông da màu George Floyd tử vong trong lúc bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Minneapolis , bang Minnesota.

Viên cảnh sát Derek Chauvin đã dùng đầu gối ghì cổ ông Floyd xuống đất mặc cho nạn nhân cầu xin và nói không thở được. Ông Chauvin bị truy tố tội giết người và 3 cảnh sát khác có mặt tại hiện trường đang bị điều tra nhưng không làm nguôi cơn thịnh nộ của người biểu tình.

Trước vụ nổ súng ở Indianapolis, một thanh niên bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở thành phố Detroit, bang Michigan. Vụ việc không liên quan đến cảnh sát.

Tại Oakland, bang California, hai nhân viên an ninh thuộc Bộ An ninh nội địa bị bắn vào tối 29.5 trong đó một người thiệt mạng và người còn lại bị thương. Giới chức không liên kết vụ việc với cuộc biểu tình trong khi cơ quan an ninh coi đây là vụ khủng bố nội địa.